Он рассчитывает, что компания поддержит планы Казахстана по развитию нефтепереработки
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Назарбаев поручил правительству проработать с Chevron вопрос строительства нового НПЗ
ФОТО С САЙТА GAZPROMNEFT.RU

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает, что компания Chevron поддержит планы республики по развитию нефтепереработки, на первом месте среди которых строительство нового нефтеперерабатывающего завода.

«В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных технологий встает вопрос глубокой переработки нефти и газа, а не только торговля сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Chevron имеет большой опыт в этом направлении. Уверен, что компания Chevron как всегда поддерживает это направление работы в Казахстане», - сказал Назарбаев на торжественном приеме, который посвящен 25-летию компании «Тенгизшевройл».

«Я сегодня на встрече говорил, что правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости от завоза импортных нефтепродуктов», - заявил президент.

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