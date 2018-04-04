Назарбаев поручил правительству проработать с Chevron вопрос строительства нового НПЗ

«В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных технологий встает вопрос глубокой переработки нефти и газа, а не только торговля сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Chevron имеет большой опыт в этом направлении. Уверен, что компания Chevron как всегда поддерживает это направление работы в Казахстане», - сказал Назарбаев на торжественном приеме, который посвящен 25-летию компании «Тенгизшевройл».

«Я сегодня на встрече говорил, что правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости от завоза импортных нефтепродуктов», - заявил президент.