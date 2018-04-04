Он работал министром по делам религий и гражданского общества
Ермекбаев назначен помощником президента - секретарем Совбеза

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Нурлана Ермекбаева на должность своего помощника - секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

55-летний Нурлан Ермекбаев - выпускник военного Краснознаменного института Минобороны СССР по специальности "офицер со знанием китайского и английского языков". Также окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-экономист. Работал в системе Вооруженных сил СССР и во внешнеэкономических организациях. Возглавлял представительство Народного банка в Пекине, был советником посольства в КНР, главой первой открытой дипмиссии Казахстана в Сингапуре.

С 2006 по 2007 годы работал в должности советника президента, затем заместителем министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом в Китае. В 2014 году назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности. С сентября 2016 года был министром по делам религий и гражданского общества.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Суд отказал в апелляции по иску к Мининформации об отказе предоставлять данные о получателях госинформзаказа
Новости
Пожар в общежитии в Атырауской области произошел по вине работодателя – Минтруда
Новости
Союз журналистов просит Генпрокуратуру и Верховный суд дать оценку действиям правоохранителей в отношении Ratel.kz и Forbes Kazakhstan
Loading...
Просматриваемые
Новости
Детский омбудсмен предлагает оградить детдома Казахстана от посещения общественников
Новости
Задержан глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов
Новости
В Талдыкоргане военнослужащий застрелил сослуживца
Новости
Депутаты обеспокоены сделкой между «Казахтелекомом» и Kcell
Новости
В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и портала Ratel.kz идут обыски
Новости
​Россия объявила о высылке первых европейских дипломатов