Ермекбаев назначен помощником президента - секретарем Совбеза

«Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

55-летний Нурлан Ермекбаев - выпускник военного Краснознаменного института Минобороны СССР по специальности "офицер со знанием китайского и английского языков". Также окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-экономист. Работал в системе Вооруженных сил СССР и во внешнеэкономических организациях. Возглавлял представительство Народного банка в Пекине, был советником посольства в КНР, главой первой открытой дипмиссии Казахстана в Сингапуре.

С 2006 по 2007 годы работал в должности советника президента, затем заместителем министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом в Китае. В 2014 году назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности. С сентября 2016 года был министром по делам религий и гражданского общества.