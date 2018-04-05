Мир за ночь. 4-5 апреля 2018 года

Представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что страна была жестка с Россией и продолжить быть таковой, чтобы она (Россия-V) изменила свое поведение. «Мы выслали 60 человек персонала. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше ...», - цитируют её информагентства.

Также Fox News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за «вмешательство в выборы». Имена лиц, против которых будут введены санкции, не называются, по данным The Washington Post, они затронут не менее шести человек. Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Facebook рассказал, что сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента, пояснила представитель Facebook Messenger. Если посылаемый контент не отвечает требованиям, то он блокируется. Для проверки используются те же инструменты (автоматические системы), что и при модерации публичных постов в соцсети. «Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе»,- заявила представительница соцсети.

Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за утечки более 50 млн. личных данных пользователей соцсети. Британская Cambridge Analytica в 2015 году собирала персональные данные пользователей для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Соцсеть обязала компанию удалить полученные незаконным путем данные в том же году, однако об утечке данных стало известно только в этом году.

Технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн. пользователей соцсети, а не 50 млн.

20 человек погибли в результате крупного ДТП, произошедшего на трассе к югу от Каира. По предварительным данным, инцидент произошел на расположенной в пустыне автотрассе, соединяющей города юга Египта Сохаг и Асьют. Как сообщают СМИ, в аварию попал перевозящий пассажиров микроавтобус и грузовик. Предположительно причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями транспортных средств.

После трагических событий в Кемерово крупный пожар произошел в магазине игрушек в Тюмени, пострадавших нет. «В 00.20 (местного времени) на месте вызова были три подразделения. В здании людей не было, никто не пострадал. Пожар продолжается. В 01.25 (23.25 мск среды) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка. Общая площадь составила больше 3 тысяч квадратных метров», - сообщил представитель МЧС.

Ранее, в среду, пожар произошел на складе в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Погиб один человек, шестеро спасателей пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Стало известно, что сотрудники МСЧ проверяли состояние противопожарных систем в столичном ТЦ «Персей» 30 марта. Они также провели обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара. По данным ведомства, сотрудники ТЦ вовремя вызвали пожарных и начали эвакуацию посетителей.

Американка Джули Брискман, ставшая известной после того, как показала средний палец кортежу президента Дональда Трампа, подала в суд на своего бывшего работодателя. 50-летняя мать двоих детей работала на компанию господрядчика в течение полугода и была уволена после инцидента. «Работа в компании, которая ведет бизнес с федеральным правительством, должна предоставлять вам больше возможностей, но она никогда не должна ограничивать вашу способность критиковать это правительство в ваше личное время », - сказала Бриксман в заявлении. После увольнения ей поступило множество рабочих предложений, ее поступок вызвал бурную реакцию в социальных сетях, многие пользователи назвали ее героем.