В девяти городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

В четверг в 9 городах Казахстана метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Казинформ .

В городах Алматы, Балхаш, Караганда, Темиртау, Кокшетау, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз и Шымкент метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В городах Астана (днем), Актау, Жанаозен, Актобе, Атырау, Костанай, Кызылорда, Аксу, Экибастуз, Павлодар, Аксай, Уральск, Усть-Каменогорск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно данным airkaz.org, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5, в зависимости от района города, к 9 часам утра колеблется от 30 до 56 мкг/м3. Предельно допустимая среднесуточная концентрация в Казахстане равна 35 мг/м3. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.