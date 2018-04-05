В Казахстане в ближайшие три дня повысится температура

«Холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха в большинстве его областей. В ближайшие сутки начнётся перестройка атмосферных процессов, и в республику будут поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. Они вызовут повышение температуры воздуха в восточной половине республики. На западные области с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, которые вызовут осадки, дождь и мокрый снег. Температура воздуха на западе ожидается на 2-4 градуса ниже обычной для данного периода», - говорится в сообщении синоптиков.

Также штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. 5-6 апреля на реках Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона, ожидается постепенное снеготаяние, формирование талого стока, подъемы уровней воды и подтопление пойменных участков рек. На реках Павлодарской области в связи с повышением температурного фона и снеготаянием, а также увеличением сбросов из Шульбинского водохранилища, возможно формирование местного стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.