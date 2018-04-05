С 7 апреля спасатели ожидают обострение паводковой ситуации в пяти регионах

1453 жилых дома в 50 населенных пунктах страны уже пострадали от паводков в этом году. Сейчас остаются подтопленными 107 домов в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем, начиная с 7 апреля спасатели ожидают обострение ситуации в пяти регионах. Спасатели начали перебрасывать в СКО подразделения из Южного регионального мобильного отряда из Жамбылской области.

«У нас по республике более 1000 населенных пунктов подвержены паводкам», - сообщил в четверг в ходе пресс-конференции председатель комитета по ЧС МВД РК Владимр Беккер.

По его информации, в целом по республике (в основном – это Восточно-Казахстанская область, где наблюдается наиболее сложная ситуация - V) подтоплено 1453 жилых дома в 50 населенных пунктах. В пяти районах ВКО объявлено ЧС местного масштаба. В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 677 человек, 160 единиц техники, 87 мотопомп и 16 плавсредств. В то же время, спасатели начали перебрасывать подразделения из Южного регионального мобильного отряда из Жамбылской области для Северо-Казахстанской области, которые уже в прошлом году помогли региону.

«Сохраняется риск обострения паводковой обстановки в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Отмечается, что в этих регионах в состоянии повышенной готовности находятся группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 5 тысяч человек, 800 единиц техник, 180 плавсредств и 60 мотопомп. Также, на случай обострения ситуации в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, начата переброска дополнительных спасательных подразделений из Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. Общая численность — 84 человека, 19 единиц техники, 10 плавсредств и 24 мотопомпы», - проинформировал Беккер.

При этом он отметил, что «Астане ничего не угрожает», так как есть свободные объемы в Вячеславском водохранилище.

«Сегодня в Астанинском или бывшем Вячеславском водохранилище всего 69 процентов наполнения от объема, свободного объема 126 миллионов кубов. «Казгидромет» говорит, что приблизительное количество воды, которое может прийти — 160 тысяч, то есть 40 миллионов может лишних оказаться, но они могут быть спокойно сброшены. Есть комплекс защиты Астаны от паводковой угрозы на левобережье, мы там были, показывали. 450 миллионов кубов он может в себя вместить, поэтому для Астаны не угрожает», - заверил председатель комитета.