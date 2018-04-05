Следствие переквалифицировало статус главного редактора Ratel.kz Марата Асипова на «подозреваемый». До вчерашнего дня он проходил свидетелем с правом защиты по уголовному делу о клевете, досудебное расследование по которому было начато на этой неделе, заявил в четверг журналист Вадим Борейко.

«То, что Марат подозреваемый – это точно, об этом он сказал мне вчера, когда я встречал его в половину восьмого вечера у ворот ДВД Алматы после допроса. Он сказал, что Сапа Мекебаев и Анна Калашникова будут иметь такой же статус», - сообщил он во время предварительных слушаний по другому - гражданскому делу, начатому в отношении Ratel.kz.

По его словам, сегодня следствие продолжает допрос всех трёх сотрудников Ratel.kz – главного редактора Марата Асипова, заместителя главного редактора Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой.

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Редакции сообщили о том, что задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

Впоследствии стало известно, что обыски были начаты в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации. В среду ДВД Алматы сообщил, что в течение дня проводил допросы фигурантов дела, но не задерживал их. «На сегодняшний день фигуранты дела имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту», - заявляли в ведомстве.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.