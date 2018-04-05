Такую задачу надо ставить перед новыми объектами
Детские площадки в ТРЦ должны быть на первом этаже – Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Детские площадки в торгово-развлекательных центрах должны размещаться на нижних этажах, а вот торговые площади – наверху. Такое поручение дал в четверг в ходе совещания по развитию Астаны президент Нурсултан Назарбаев.

«Из событий в Кемерово нам всем надо сделать самые серьезные выводы. Пока красный петух не клюнет, у нас ничего не делается. Среди белого дня сколько погибло людей, детей погибло», - заявил Назарбаев.
Он подчеркнул, что после этой трагедии предприниматели начали массово доказывать, что «у них все хорошо».
«Надо наладить дело с проверками, особенно во всех этих (объектах - V), где детские площадки. Почему их надо ставить на самом верхнем этаже, а не внизу? Там торговля может быть наверху. Детские площадки внизу должны быть. В будущем по застройке надо ставить такую задачу для мега-проектов», - поручил глава государства.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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