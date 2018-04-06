​Минимальный список бесплатных медицинских услуг необходимо ввести в Казахстане – спикер сената

В Казахстане необходимо принять четкий и понятный гражданам перечень бесплатных медицинских услуг, так как сегодня он носит декларативный характер. Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи и платными услугами население вынуждено прибегать к неформальным платежам, заявил во время парламентских слушаний спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

«Нерешенные вопросы в первую очередь, касаются доступности и эффективности медицинских услуг. Президент не случайно обратил внимание на необходимости пересмотра обязательств государства в оказании медицинской помощи. Проблема в том, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи носит в значительной степени декларативный характер. Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом и медицинскими услугами, которые оказываются на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения», - рассказал Токаев.

Таким образом, по его словам, государственные услуги в медицине постепенно становятся платными. Поэтому, считает спикер, в стране «необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, которые будет финансироваться только за счет бюджета».

«Людям должно быть понятно, какие медицинские услуги будут оказываться бесплатно, а за какие они должны платить из своего кармана», - подчеркнул он.

Спикер сената также обратил внимание на «печальный опыт обязательного медстрахования» и допущенные в этом вопросе пробелы. «Необходимо досконально подготовиться, нивелировать все риски. Мы не должны допускать такие риски. Многое зависит от системы развития отрасли, от системы финансирования отрасли, от эффективного использования выделенных средств, вопрос в ее эффективности. От этого зависит отдача от госинвестиций в здравоохранение», - резюмировал Токаев.

До конца апреля министерство здравоохранения должно представить в правительство проект новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Заявляя об этом в конце февраля, министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул, что изменение тарифов на медуслуги в сторону повышения позволит увеличить заработные платы медработников.