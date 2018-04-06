Бывший президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения по 16 пунктам обвинений из 18 предъявленных следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на оглашенный в пятницу приговор Центрального районного суда Сеула.

По данным агентства, суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью. В результате, кроме тюремного заключения на нее наложен штраф в размере $17,5 млн.

Оглашение приговора впервые в истории страны прошло в прямом телевизионном эфире несмотря на протесты защиты. Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на финальном заседании суда. У ее адвокатов есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции.

Независимое расследование весной 2017 года выдвинуло обвинения против Пак Кын Хе и передало дело в государственную прокуратуру для дальнейшего расследования. Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. В августе 2017 года южнокорейский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Суд также приговорил Чхве Сун Силь, подругу Пак Кын Хе, к трехлетнему тюремному сроку.