Добыча на Кашагане вернётся к уровню 300 тыс. баррелей в сутки во второй половине апреля - Минэнерго

«У нас проблем на Кашагане нет. Мы действительно остановили сейчас ряд скважин на острове D и плюс мы остановили закачку газа в пласт, потому что рост добычи на Кашагане в первую очередь зависит от закачки газа в пласт», - сказал Мирзагалиев журналистам, добавив, что в прошлом году были определенные технические сложности с приёмистостью пласта.

«Газ принимался не так как мы ожидали. В последнее время мы заметили положительные изменения и хорошую тенденцию. Для того, чтобы технологически сейчас очень четко понять, что в пласте происходит, было принято решение: до середины апреля мы шесть скважин остановили, закачку газа остановили. Добыча у нас на Кашагане на сегодня спустилась с 300 тысяч баррелей (в сутки) до 200-215 (баррелей в сутки), сегодня утром 214 (баррелей в сутки) было», - сказал Мирзагалиев. По его словам, это сделано для того, чтобы провести наблюдение.

«В середине апреля мы ожидаем, что будем эти скважины снова запускать, закачку газа будем запускать. Если мы за оставшийся промежуток времени поймём, что пласт действительно принимает, проблем никаких нет, то ориентировочно осенью мы начнём переводить ряд скважин, две скважины сейчас рассматриваются, из добывающих нефть в нагнетательные. Это даст нам определенный прирост в добыче», - сказал вице-министр.

«Во второй половине апреля ожидаем, что будем возвращаться на тестовый уровень - в среднем 300 (тыс. баррелей в сутки)», - заключил он.