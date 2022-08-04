В КТК заявили об остановке производства нефти на Кашагане

На Каспийском трубопроводном консорциуме значительно снижен общий объем перекачки нефти. Это связано с ремонтом на Тенгизском месторождении и остановкой производства нефти на Кашагане, заявили в пресс-службе КТК.

«В связи с ремонтом на Тенгизском месторождении на головном участке трубопроводной системы КТК (НПС “Тенгиз”) прием нефти с месторождения осуществляется в сниженном режиме. Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК», - говорится в сообщении.

Здесь подчеркнули, что это привело к значительному снижению общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск. О восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно.

В КТК заверили, что акционеры компании и грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации и осуществляют постоянное взаимодействие по актуальной обстановке.

Стоит отметить, что в министерстве энергетики Казахстана пока никак ситуацию не прокомментировали.