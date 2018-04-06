Вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 будут реконструированы

Железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 ожидает масштабная модернизация, рассказал на заседании общественного совета города исполнительный директор по вокзальному хозяйству АО «НК «Қазақстан темір жолы» Жубан Корпебаев, передает Sputnik Казахстан .

«Дорожная карта включает в себя ремонт и реконструкцию вокзала Алматы-1. Разработка проектно-сметной документации будет завершена к ноябрю 2018 года, а ремонтные работы - в декабре 2019 года. Будут обновлены вся инженерная система, инфраструктура, расширена площадь вокзала, залов ожидания и основных платформ», - сообщил Корпебаев.

По его словам, в 2018 году также будет начата разработка проекта реконструкции вокзала Алматы-2.

«Работы по ПСД завершатся в середине 2019 года, а строительно-монтажные работы - до декабря 2020 года. Проект подразумевает крупную реконструкцию. Это строительство дополнительного терминала, переходов на вторые, третьи, четвертые пути дополнительных платформ для пригородного сообщения», - сказал он.

Помимо этого, на территории вокзалов будут приняты меры по пресечению несанкционированной перепродажи билетов и противодействию нелегальным таксистам и людям, которые предлагают услуги по съему квартир на привокзальных территориях.