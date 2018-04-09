​Тенге держится у отметки 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 320,11, показав рост на 0,43 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $85,9 млн., показав рост на $58,55 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,41 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались во время пятничных торгов на фоне опасений о развязывании глобальной торговой войны. Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что распорядился рассмотреть возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Китая стоимостью $100 млрд.

Положительным фактором для рынка оставалось сокращение недельных запасов нефти в США и дисциплинированность производителей ОПЕК. На фоне этого Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила официальную цену продажи (OSP) на майские партии нефти Arab Light с поставкой в Азию на $0,10 за баррель до премии $1,20 относительно средней котировки Oman/Dubai.