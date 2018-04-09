Министр обороны пожаловался на отток кадров в частные авиакомпании
Летчикам Минобороны увеличат зарплату в два раза
Фото с сайта 24.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Из-за низкой заработной платы летчики министерства обороны уходят в частные авиакомпании, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Сакен Жасузаков. Он также сообщил, что руководство Минобороны обратилось к президенту страны с просьбой увеличить пилотам зарплату в два раза, которое было одобрено, и теперь они будут получать порядка 450 тысяч тенге в месяц.

«Раз мы коснулись летчиков, я недавно обратился к главе государства по летному составу. У нас сегодня идет отток летного состава. В прошлом году 25 человек ушло. Уходят в «Эйр Астана», в «СКАТ», где денежное содержание – полтора миллиона тенге», - рассказал Жасузаков.

По его словам, в России пилоты министерства обороны получают зарплату в размере 800 тысяч рублей, в то время как в Казахстане летчик первого класса – всего 270 тысяч тенге.

«Естественно, я написал главе государства, он поддержал, дал поручение правительству, чтобы в два раза поднять денежное содержание именно летному составу. Чтобы он хотя бы 450-500 тысяч тенге получал. И достойно мог (жить - V)», - подчеркнул министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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