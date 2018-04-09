Летчикам Минобороны увеличат зарплату в два раза

Министр обороны пожаловался на отток кадров в частные авиакомпании
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Из-за низкой заработной платы летчики министерства обороны уходят в частные авиакомпании, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Сакен Жасузаков. Он также сообщил, что руководство Минобороны обратилось к президенту страны с просьбой увеличить пилотам зарплату в два раза, которое было одобрено, и теперь они будут получать порядка 450 тысяч тенге в месяц.
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