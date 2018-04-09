Казахстан планирует направить 120 миротворцев в Ливан

«Казахстан, как добросовестный, ответственный член мирового сообщества исполняет свои обязательства. Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Вы знаете, что некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей», - сказал Мухтаров журналистам.

По его словам, 15 офицеров уже вернулись в Казахстан после участия в миротворческих миссиях ООН. «Наши военнослужащие, офицеры очень себя положительно, с хорошей стороны себя зарекомендовали. Есть положительные отзывы со стороны ООН», - сообщил он.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжается. «Мы прошли все необходимые процедуры и теперь остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту... где-то 120 человек направим в одну из миссий. Предварительно - это миссия в Ливане», - сказал Мухтаров.

Он рассказал, что «идет практическая подготовка». «Тесно работаем с ООН, я был в Ливане, посмотрел подразделение, местность. Это миротворческая миссия ООН по поддержанию мира, где в соответствии с мандатом ООН будем выполнять соответствующие обязанности», - заключил представитель Минобороны.