Инвестор по строительству железнодорожной линии в обход Алматы будет определен в ноябре – Касымбек

Правительство Казахстана намерено в ноябре окончательно определиться с инвестором, который займется строительством железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 74 километра, об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Мы начали подготовку строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 74 км. В настоящее время работы по корректировке ТЭО проекта завершены, и осуществляется государственная экспертиза», - рассказал Касымбек.

По его словам, сейчас параллельно идет разработка конкурсной документации. «Проведение конкурса по определению инвестора предполагается в ноябре текущего года», - проинформировал он.

В целом, по информации министра, общая стоимость строительства ж/д линии составляет 96,6 млрд тенге, протяженность предполагаемого участка – 74 км. Проект включает строительство и реконструкцию станций примыкания, строительство разъезда и линии, их электрификацию. Кроме того, как отмечается информации, распространенной пресс-службой ведомства, срок строительных работ займет два года, предполагаемые объекты строительства – 2 станции и 1 разъезд, а объем перевозок к пятому году эксплуатации прогнозируется на уровне 13,1 млн. тонн в год.

Вместе с тем Касымбек рассказал о проекте «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)».

«7 февраля 2018 года подписан контракт с Консорциумом «Алсим Аларко – Макйол – СК – Кореян ЭкспрессВэй» на начало реализации первого крупного концессионного проекта в Казахстане. На сегодняшний день консорциум приступил к подготовительным работам, в мае текущего года начнутся строительно-монтажные работы. В 2021 году предусматривается завершение строительства и начало эксплуатации дороги на платной основе», - также рассказал Касымбек.