Стоимость проекта составляет 96,6 млрд тенге
Инвестор по строительству железнодорожной линии в обход Алматы будет определен в ноябре – Касымбек
Фото pexels.com

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство Казахстана намерено в ноябре окончательно определиться с инвестором, который займется строительством железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 74 километра, об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Мы начали подготовку строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 74 км. В настоящее время работы по корректировке ТЭО проекта завершены, и осуществляется государственная экспертиза», - рассказал Касымбек.

По его словам, сейчас параллельно идет разработка конкурсной документации. «Проведение конкурса по определению инвестора предполагается в ноябре текущего года», - проинформировал он.

В целом, по информации министра, общая стоимость строительства ж/д линии составляет 96,6 млрд тенге, протяженность предполагаемого участка – 74 км. Проект включает строительство и реконструкцию станций примыкания, строительство разъезда и линии, их электрификацию. Кроме того, как отмечается информации, распространенной пресс-службой ведомства, срок строительных работ займет два года, предполагаемые объекты строительства – 2 станции и 1 разъезд, а объем перевозок к пятому году эксплуатации прогнозируется на уровне 13,1 млн. тонн в год.

Вместе с тем Касымбек рассказал о проекте «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)».

«7 февраля 2018 года подписан контракт с Консорциумом «Алсим Аларко – Макйол – СК – Кореян ЭкспрессВэй» на начало реализации первого крупного концессионного проекта в Казахстане. На сегодняшний день консорциум приступил к подготовительным работам, в мае текущего года начнутся строительно-монтажные работы. В 2021 году предусматривается завершение строительства и начало эксплуатации дороги на платной основе», - также рассказал Касымбек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ряд НПО просит отставки детского омбудсмена Загипы Балиевой
Новости
Назарбаев заявил, что столице нужен свой закон
Новости
В Москве горит торговый центр
Новости
Назарбаев отметил большой вклад ТШО в развитие экономики Казахстана
Новости
«Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане», — Назарбаев
Новости
Только три объекта из проверенных 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности – КЧС