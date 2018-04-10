Министр информации и коммуникаций заявил, что настроен оптимистично
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«Мы не заинтересованы в блокировке Telegram в Казахстане» - Абаев
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Алия Иксанова, Астана, Vласть

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что республика не заинтересована в том, чтобы мессенджер Telegram был заблокирован в стране.

«Министерство информации и коммуникаций обязано предпринять все необходимые меры для (исполнения - V.) решения суда. В этой связи соответствующие уведомления, в том числе и в Telegram, были направлены. Работа в этом направлении ведется. Мы не заинтересованы в том, чтобы такой мессенджер популярный, набирающий популярность, как Telegram был заблокирован в Казахстане», - сказал Абаев журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, со стороны Telegram уже есть определенные действия. «Я настроен оптимистично», - сказал Абаев.

Ранее в своем блоге, отвечая на вопросы, министр заявлял, что в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

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