Тенге торгуется по 325,88 за доллар
Тенге продолжил падение на дневных торгах
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 325,88 тенге, что на 1,26 тенге больше результатов утренних торгов вторника.

Объем торгов составил $476,3 млн, это на $45,1 млн больше объема утренних торгов.

Рост курса тенге по отношению к доллару во вторник вызвал много вопросов к членам правительства и Национальному Банку. Как заявили в кулуарах заседания кабинета министров главы финансового блока и финрегулятора, такой рост обеспечен ситуацией на рынке, но девальвацией это назвать нельзя.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснил, что сегодня первый торговый день после того, как России предъявили новые торговые санкции, и на это рынок «достаточно нервно отреагировал».

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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