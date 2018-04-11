Цукерберг выступил на слушаниях в Конгрессе США
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Мир за ночь. 10-11 апреля 2018 года

Создатель и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что происходящее вокруг сети - это "гонка вооружений", Совбез ООН не смог принять новой резолюции по Сирии, Азербайджан в среду выберет президента.

Происходящее в социальной сети Facebook — это «гонка вооружений» в сфере политической дезинформации, заявил на слушаниях в американском Конгрессе ее основатель Марк Цукерберг, сообщает Дождь.

«Это гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше», — сказал он. Основатель Facebook добавил, что социальная сеть теперь более подготовлена к борьбе с попытками влияния на выборы в Конгресс, намеченные на 2018 год. Цукерберг также заявил, что помимо российской угрозы стратегический вызов США бросают интернет-компании из Китая.

Подготовленный Швецией и поддержанный Россией компромиссный проект резолюции по поводу отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу не был принят в Совбезе ООН, поскольку не набрал необходимого количества голосов. За документ проголосовали пять государств, против — четыре. Воздержались шесть стран, пишет Коммерсант.

Ранее проект резолюции России по Сирии не получил поддержки Совбеза ООН, а Россия наложила вето на американскую резолюцию по Сирии.

В сирийской Думе в результате химической атаки 7 апреля могли погибнуть 70 человек.

Граждане Азербайджана в среду выбирают президента. Нынешние выборы - внеочередные, очередные должны были состояться 17 октября этого года, однако их дата была перенесена, по официальному разъяснению, из-за большого числа важных мероприятий международного и местного значения во втором полугодии, напоминает ТАСС.

Нынешние выборы - девятые в истории института президентства в Азербайджане. После изменений, внесенных в конституцию страны по итогам состоявшегося в сентябре 2016 года референдума, глава государства впервые будет избран на семь лет.

В выборах участвует восемь кандидатов, включая действующего президента - 56-летнего Ильхама Алиева, который до этого избирался президентом трижды. На предыдущих выборах в 2013 году за него проголосовали 84,5% избирателей.

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл решено не приглашать политиков, сообщили 10 апреля в Кенсингтонском дворце, официальной резиденции принца, сообщает Meduza. «Было решено, что на свадьбе не нужен официальный список политических лидеров, как из Великобритании, так и из-за рубежа», — заявил представитель дворца.

Таким образом, на свадьбе не будет ни премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ни президента США Дональда Трампа, отмечает The Telegraph. На свадьбу также не пригласили бывшего президента США Барака Обаму и его жену Мишель Обаму, которые считаются друзьями принца, пишет BBC News.

Помимо 600 гостей, которые лично знают жениха и невесту, на территорию Винздорского замка, где будет проходить свадьба, приглашены 2640 простых британцев — они смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты и гостей. Как сообщили в Кенсингтонском дворце, в их число входят ветераны боевых действий, социальные работники и волонтеры.

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