Казахстан нацелен продолжить расширение сотрудничества с Россией
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Отношения Казахстана с Россией являются эталоном межгосударственных связей - Назарбаев
Фото Марии Гордеевой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения республики с Россией являются эталоном межгосударственных связей.

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнёрства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение - Евразийский экономический союз», - сказал Назарбаев в ходе официальной церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он подчеркнул, что курс на укрепление сотрудничества между странами пользуется самой широкой поддержкой у народов Казахстана и России.

«Я высоко оцениваю добрые личные отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Считаю, что его убедительная победа на недавних выборах - это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что Казахстан по-прежнему нацелен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки на благо народов двух стран.

В ходе церемонии верительную грамоту лидеру Казахстана вручил новый посол России в республике Алексей Бородавкин.

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