​Инновациями можно заниматься только на избыточные средства, и у Казахстана они есть – президент

Инновациями и индустриализацией может заниматься только тот, у кого есть избыточные средства. И Казахстан достиг такого уровня, чтобы заниматься в своей стране, заявил в четверг во время презентации «100 новых учебников на казахском языке» президент Нурсултан Назарбаев.

«У кого есть избыточные средства, только тот может заниматься инновациями, тот может заниматься индустриализацией. Вот мы достигли такого уровня и шесть лет занимаемся индустриализацией, чтобы построить экономику, альтернативную от сырья», - заявил он.

Назарбаев напомнил, что в Казахстане добывают нефть, газ, железо, золото и так далее. Однако, это все биржевые товары, а конъюнктура цен на рынке постоянно меняется. «В прошлом году нефть стоила 140 долларов за баррель, потом опустилась до 30-ти, теперь вот 50, радуемся 60. А что завтра будет мы не знаем. Сланцевый газ развивается, альтернативная энергетика – все на это переходят. Поэтому нам нужна другая экономика», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что за шесть лет в стране построено 1200 новых предприятий построили, а это – «другой уровень кадров, другая заработная плата, другие люди – техники, инженеры, чего нам не хватает».