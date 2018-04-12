Среднесуточная температура уже пять дней держится выше 8 градусов
Отопление в Алматы начнут отключать с 12 апреля
Фото Жанары Каримовой

Акимат Алматы принял решение завершить отопительный сезон. Среднесуточная температура в городе стабилизировалась на уровне выше 8 градусов, сообщает пресс-служба Алматинских тепловых сетей.

«В связи с достижением устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более 8 градусов и выше в течение пяти календарных дней, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2017-2018 годов с 12 апреля 2018 года», - говорится в распространенном сообщении.

Вместе с тем сообщается, что возврат средств потребителям, проживающим в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии, будет произведён в соответствие с правилами предоставления услуг по теплоснабжению. Перерасчёт за отопительный период 2017-2018 годов произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.

«Информация о местах реконструкции трубопроводов и сроках запланированных работ в межотопительный период будет предоставлена после проведения их испытаний и ряда сопутствующих мероприятий. В период модернизации городского теплокомплекса горячее водоснабжение потребителям по возможности будет сохранено», - говорится в заключении пресс-релиза.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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