Отопление в Алматы начнут отключать с 12 апреля

«В связи с достижением устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более 8 градусов и выше в течение пяти календарных дней, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2017-2018 годов с 12 апреля 2018 года», - говорится в распространенном сообщении.

Вместе с тем сообщается, что возврат средств потребителям, проживающим в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета теплоэнергии, будет произведён в соответствие с правилами предоставления услуг по теплоснабжению. Перерасчёт за отопительный период 2017-2018 годов произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.

«Информация о местах реконструкции трубопроводов и сроках запланированных работ в межотопительный период будет предоставлена после проведения их испытаний и ряда сопутствующих мероприятий. В период модернизации городского теплокомплекса горячее водоснабжение потребителям по возможности будет сохранено», - говорится в заключении пресс-релиза.