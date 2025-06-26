На ремонт теплосетей Жезказгана из резерва правительства выделено еще более 2,8 млрд тенге

Правительство выделило из своего резерва более 2,8 млрд тенге на завершение реконструкции тепловых сетей Жезказгана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Как отметили в правительстве, изношенность городских теплосетей протяженностью 388 км составляет 56,6%, из-за этого в отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов, в то время как в городе строится новый район.

«С учетом расширения города Жезказгана и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, — с 11,4 км до 12,3 км», - отметили в правительстве.

Выделенные 2,8 млрд тенге позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку теплосетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону.

Напомним, что в конце прошлого года правительство выделило из своего резерва на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Жезказгана 1,5 млрд тенге.