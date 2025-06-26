На ремонт теплосетей Жезказгана из резерва правительства выделено еще более 2,8 млрд тенге

Изношенность городских тепловых сетей составляет 56,6%
Правительство выделило из своего резерва более 2,8 млрд тенге на завершение реконструкции тепловых сетей Жезказгана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
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