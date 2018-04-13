Организация считает, что ситуация вокруг Forbes и Ratel.kz похожа на попытку расправиться с изданиями
Human Rights Watch: в Казахстане должны отменить уголовную ответственность за клевету
Фото Жанары Каримовой

Международная неправительственная организация Human Rights Watch сделала заявление после обысков в редакциях изданий в Forbes Казахстан и Ratel.kz. Исследователь Human Rights Watch Мира Ритман считает, что власти страны должны отменить уголовную ответственность за клевету и прекратить использование любых норм о диффамации для преследования журналистов, сообщает Sputnik.

«Власти Казахстана не стали затягивать с обысками и изъятием материалов в Forbes Казахстан и Ratel.kz, в то время как подробности вменяемых их сотрудникам криминальных деяний остаются загадкой. Чтобы придать убедительности своим заявлениям о свободе прессы в Казахстане, власти должны отменить уголовную ответственность за клевету и прекратить использование любых норм о диффамации для преследования журналистов за их профессиональную деятельность», — цитирует исследователя Human Rights Watch Миру Ритман фонд «Адил Соз».

Также представитель организации добавила, что ситуация вокруг Forbes Казахстан и Ratel.kz похожа на попытку расправиться с независимыми информационными ресурсами.

2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски, в ходе которых были задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова. Обыски также проводились в квартире покойного журналиста Ratel.kz Геннадия Бендицкого. Впоследствии стало известно, что обыски были начаты в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, который обвиняет журналистов в распространении заведомо ложной информации.

После их окончания министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что его ведомство сделало все возможное, чтобы следственные мероприятия были максимально прозрачными. При этом он не согласился с тем, что преследования журналистов становятся тенденцией. «Вы имеете право (так считать - V), конечно. Статистика показывает другие процессы, в том смысле, что, наверное, количество дел, которые направлены против коррупции, общее количество растет. Количество дел в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее», - полагает министр.

В первые дни допросов ДВД Алматы заявляло, что сотрудники двух изданий не задерживаются и проходят по уголовному делу о клевете в качестве свидетелей с правом на защиту. Однако в день слушаний по иску прокурора Медеуского района Алматы о блокировке Ratel.kz стало известно, что следствие переквалифицировало статус главного редактора Ratel.kz Марата Асипова на подозреваемого. «То, что Марат подозреваемый – это точно, об этом он сказал мне вчера, когда я встречал его в половину восьмого вечера у ворот ДВД Алматы после допроса. Он сказал, что Сапа Мекебаев и Анна Калашникова будут иметь такой же статус», - сообщал журналист издания Вадим Борейко.

Вскоре Союз журналистов Казахстана выступил с обращением, призвав госорганы дать правовую оценку действиям правоохранительных органов в отношении двух изданий. Его представители считают, что они нарушают «конституционные права граждан на свободное получение и распространение информации». Задержание журналистов и редакторов также осудил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир. «Блокировка новостного онлайн-ресурса является непропорциональным ограничением свободы выражения. Задержание журналистов и обыски в их домах и офисах, ставшие результатом спора между предпринимателем и авторами публикаций, являются актом запугивания», - заявил он.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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