Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первый квартал 2018 года

За первый квартал текущего года экономика Казахстана выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП за отчетный период составил 4,1% против 3,6% в аналогичном периоде 2017 года», - сообщил Сулейменов, отметив, что такая динамика обеспечена продолжающимся ростом промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Также увеличению ВВП, по его словам, способствует высокий рост инвестиций и низкие инфляционные процессы.

«Инфляция с начала года составила 1,8%. Это значение на 0,5 процентных пункта ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года. В годовом выражении инфляция составила 6,6%», - проинформировал министр.

Вместе с тем, международные резервы страны по состоянию на 1 апреля 2018 года увеличились на 1,5% до 90,4 млрд долларов США, золотовалютные резервы выросли на 1,1%, активы Национального фонда выросли на 1,6%.