В «Правительстве для граждан» внедрят искусственный интеллект
​Биометрические данные хотят внедрить для получения госуслуг
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

В госкорпорации «Правительство для граждан» намерены внедрить искусственный интеллект, а также, для упрощения качества услуг, планируется начать использовать биометрические данные. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава госкорпорации Аблайхан Оспанов.

«Госпорпорация выполняет поручения по повышению цифровой грамотности населения. В том числе, будут внедрены новые технологии в сфере оказания госуслуг. Например, для повышения качества ситуационного центра, корпорацией и колл-центром «1414» будет внедрен искусственный интеллект. Для упрощения получения услуг будут применены биометрические данные. В целях повышения сферы недвижимого имущества будут использованы блокчейн технологии», - рассказал Оспанов.
Кроме того, по его словам, согласно международным тенденциям развития оказания госуслуг, все они будут переведены «на смартфоны».
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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