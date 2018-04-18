Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении бизнесмена из Кыргызстана - МВД Казахстана

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении гражданина Кыргызстана, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
«В результате спецоперации сотрудников ДВД Жамбылской области освобожден похищенный индивидуальный предприниматель Кыргызской Республики. В совершении преступления подозреваются трое жителей Алматы», – сообщил журналистам Садубаев.
Он проинформировал, что «ночью 17 апреля на трассе «Алматы – Тараз» фигуранты на частном автомобиле принудительно остановили автомобиль и, представившись сотрудниками полиции, похитили пассажира».
«При проведении операции похищенный гражданин соседней страны не пострадал. Задержанные водворены в ИВС», - заключил Садубаев.
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