Подозреваемые водворены в ИВС
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Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении бизнесмена из Кыргызстана - МВД Казахстана
Фото Айсулу Тойшибековой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении гражданина Кыргызстана, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

«В результате спецоперации сотрудников ДВД Жамбылской области освобожден похищенный индивидуальный предприниматель Кыргызской Республики. В совершении преступления подозреваются трое жителей Алматы», – сообщил журналистам Садубаев.

Он проинформировал, что «ночью 17 апреля на трассе «Алматы – Тараз» фигуранты на частном автомобиле принудительно остановили автомобиль и, представившись сотрудниками полиции, похитили пассажира».

«При проведении операции похищенный гражданин соседней страны не пострадал. Задержанные водворены в ИВС», - заключил Садубаев.

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