Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении бизнесмена из Кыргызстана - МВД Казахстана

Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в похищении гражданина Кыргызстана, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

«В результате спецоперации сотрудников ДВД Жамбылской области освобожден похищенный индивидуальный предприниматель Кыргызской Республики. В совершении преступления подозреваются трое жителей Алматы», – сообщил журналистам Садубаев.

Он проинформировал, что «ночью 17 апреля на трассе «Алматы – Тараз» фигуранты на частном автомобиле принудительно остановили автомобиль и, представившись сотрудниками полиции, похитили пассажира».

«При проведении операции похищенный гражданин соседней страны не пострадал. Задержанные водворены в ИВС», - заключил Садубаев.