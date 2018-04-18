Он позволит зондировать почву после землетрясений
К 2022 году Казахстан запустит радарный спутник

Тамара Вааль, Астана, Vласть

До 2020 года Казахстан планирует запустить радарный спутник, который позволит зондировать почву после землетрясений. Об этом журналистам сообщил в кулуарах мажилиса сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Есть (в мире - V) радарный спутник, как рентген работает. Он там через облака в ночь в день работает. Мы планируем, следующий один спутник сделать радарным. Он достаточно специфичный. Радарный спутник мы планируем (запустить - V) до 2022 года», - сообщил министр.

По его словам, в ведомстве пока решают вопрос по конфигурации и платформе этого спутника. По мнению Атамкулова, радарный спутник поможет проводить анализ после землетрясений, в частности, в Алматы.

«Там трясет, образуются трещины под домами. Аким решает, что необходимо модернизировать дома, выделить деньги. Говорят, вот карта, но это сейсмокарта, она может устареть. Или для ее создания нужны большие вложения. А радарный спутник помогает зондировать площадку из космоса и знать под какими домами, на какой глубине есть трещины. И тогда акимат будет четко видеть, что не нужно в этот дом вкладывать или есть подземные воды, близость воды или дом накренился», - объяснил Атамкулов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Казахстан и Россия ускорят запуск космического ракетного комплекса «Байтерек»
Новости
«У меня товар похуже, но подешевле», - Нигматулин о казахстанских снимках дистанционного зондирования земли
Новости
Минобразования потратит на социсследования 3,3 млрд тенге за три года
Loading...
Просматриваемые
Новости
США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии
Новости
Глава Нацбанка призвал граждан не принимать сиюминутных решений по обмену валюты
Новости
​«Говорить стыдно», - Назарбаев о переводе международных терминов на казахский язык
Новости
​Сократить количество вузов в Казахстане предложил президент
Новости
​Байбек поручил вернуть выставочный комплекс Атакент в собственность города
Новости
Vласть радикально снижает цену на подписку