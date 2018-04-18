К 2022 году Казахстан запустит радарный спутник

До 2020 года Казахстан планирует запустить радарный спутник, который позволит зондировать почву после землетрясений. Об этом журналистам сообщил в кулуарах мажилиса сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Есть (в мире - V) радарный спутник, как рентген работает. Он там через облака в ночь в день работает. Мы планируем, следующий один спутник сделать радарным. Он достаточно специфичный. Радарный спутник мы планируем (запустить - V) до 2022 года», - сообщил министр.

По его словам, в ведомстве пока решают вопрос по конфигурации и платформе этого спутника. По мнению Атамкулова, радарный спутник поможет проводить анализ после землетрясений, в частности, в Алматы.

«Там трясет, образуются трещины под домами. Аким решает, что необходимо модернизировать дома, выделить деньги. Говорят, вот карта, но это сейсмокарта, она может устареть. Или для ее создания нужны большие вложения. А радарный спутник помогает зондировать площадку из космоса и знать под какими домами, на какой глубине есть трещины. И тогда акимат будет четко видеть, что не нужно в этот дом вкладывать или есть подземные воды, близость воды или дом накренился», - объяснил Атамкулов.