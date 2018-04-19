В Сирии задержан террорист, связанный с терактами 11 сентября в США

Исламист, участвовавший в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года, задержан в Сирии. Силы безопасности курдов на севере Сирии арестовали гражданина ФРГ Мохаммада Хайдара Заммара несколько недель назад, сейчас его допрашивают, сообщает Коммерсант .

Неназванный курдский командир сообщил журналистам, что Заммара подозревают в вербовке угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года. Его задержали в результате спецоперации в Марокко в том же году и передали сирийским властям. Суд приговорил его к 12-летнему заключению за принадлежность к исламистской организации «Братья-мусульмане», но после начала гражданской войны ему удалось бежать и присоединиться к одной из экстремистских групп.

11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл. Погибли около 3 тыс. человек.