Значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под новые пошлины – Минторговли

Значительная часть поставок казахстанского товара в США не подпадает под действие новых пошлин в размере 27%, которые ввел Дональд Трамп, сообщили в четверг в пресс-службе министерства торговли и интеграции. В ведомстве уточнили, что это предварительный анализ. Но правительство инициирует консультации с американской стороной, чтобы обсудить вопрос о неприменении дополнительных пошлин.

«Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США», - сообщили в Минторговли.

Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и др. Как отметили в ведомстве, эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами».

В то же время дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил $95,2 млн. В их числе – фосфор (в 2024 году экспорт составил $15,9 млн), феросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничная клейковина ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).

«Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана», - подчеркнули в Минторговли.

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и США составил $4,2 млрд, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил $2 млрд, импорт составил $2,2 млрд.

Напомним, ранее Белый дом в социальной сети Х опубликовал таблицу, из которой следует, что президент США Дональд Трамп ввел для Казахстана пошлины в размере 27% - это самые высокие пошлины из всех стран Центральной Азии. Например, в отношении Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана введены пошлины в размере 10%.

С чем связаны увеличенные пошлины в отношении Казахстана, не поясняется.