Досаев заявил, что не даст разрешение на строительство ЖК в 12-м микрорайоне Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что за время его работы жестко соблюдаются ограничения на строительство в городе и запреты на точечную застройку. А что касается планов построить в 12-м микрорайоне жилой комплекс, то разрешение на это застройщику он не даст.

На встрече акима Алматы с населением Ауэзовского района жительница выразила обеспокоенность, что в 12-м микрорайоне строительство жилого комплекса компанией «Кипрос» нарушает все запреты на точечную застройку в городе и может привести в итоге к ЧП. Как она пояснила, компания собирается строить ЖК на тектоническом разломе. Кроме того, это уплотняющая застройка, которая даст нагрузку на уже существующие инженерные сети. А детсады, школы и поликлиники и так переполнены, «новый ЖК район не выдержит». Узкая подъездная улица в итоге может привести к катастрофе, так как экстренные службы проехать не смогут в случае ЧП. Жительница напомнила, что ранее они обращались с просьбой сделать на этом месте сквер. Если это невозможно, она попросила хотя бы ограничить этажность комплекса 4-5 этажами.

«Я в курсе по поводу этого участка, и аким (Ауэзовского района – В.) в курсе. Я поручение давал, мы сейчас разбираемся, но я не собираюсь давать разрешение на строительство», - ответил ей на это Досаев.

Он напомнил, что в декабре прошлого года принятые новые правила застройки и новый градостроительный регламент города, которыми очень жестко ограничена застройка. Разрешается только достроить объекты долевого строительства, но там, где только фундамент, действуют очень жесткие ограничения по строительству.

«Где положено – мы разрешаем. Выше аль-Фараби мы ограничили, до Абая девять этажей – жестко соблюдается, и ни одно здание за время моей работы не построено», - сказал аким.

А с 2019 года, по его словам, в городе фактов точечной или уплотняющей застройки не выявлено.

«Единственное, чем я в городе занимаюсь, - я занимаюсь только сносом», - сказал Досаев.

В июле прошлого года Досаев, отвечая на вопрос касательно планов построить в микрорайоне очередной жилой комплекс, говорил, что на земельном участке, которым владеет частная компания, находится старое общежитие, но по поводу строительства ЖК никто в акимат не обращался. Что касается сквера, о котором просили жители, то Досаев поручал акиму Ауэзовского района провести оценку стоимости проекта.