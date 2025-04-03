Суд Кызылорды приговорил к реальным срокам от 4 до 7 лет обвиняемых по делу о сексуальном рабстве школьницы

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынесли приговор еще девятерым подсудимым по делу о сексуальном рабстве школьницы. Они были приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело велось по статьям 194 (вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).

«Вина подсудимых доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через мессенджер WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей», - указано в сообщении суда.

Трое несовершеннолетних подсудимых были приговорены к лишению свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, еще трое подозреваемых - к 4 годам 8 месяцам. Остальных же приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживала девушку и заставляла принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский, но не принимали никаких мер.

В ноябре 2024 года к четырем годам лишения свободы суд приговорил 21-летнего местного жителя по обвинению в вымогательстве денег у 16-летней школьницы. Угрожая распространением порочащих сведений, он требовал от нее 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге. Помимо этого, по этому делу cуд признал виновным еще одного подсудимого и назначил ему 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Он шантажом принуждал несовершеннолетнюю к занятию проституцией. В декабре суд также назначил четыре года лишения свободы еще одной подсудимой по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, а чуть ранее – другой подсудимой по той же статье назначил 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Позднее суд приговорил еще одного подсудимого по факту склонению школьницы к употреблению психотропных веществ, назначив ему 8 лет лишения свободы.