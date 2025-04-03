Аймагамбетов просит утвердить единую техспецификацию для охранников школ

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов считает, что в Казахстане должна быть разработана единая техническая спецификация для охранных фирм: кто может охранять школу, с каким уровнем подготовки и оборудованием.

Депутат напомнил, что несколько лет назад по инициативе правоохранительных органов вахтеров в школах заменили на профессиональные охранные организации. Однако финансирование на это небольшое, поэтому тендеры выигрывают те фирмы, которые предлагает самую низкую цену. А потом нанимают людей без соответствующей подготовки и без оформления.

«Эти люди не знают школьной среды. Не понимают, как устроена школьная жизнь. Они не осознают, что школа — это не просто здание, а живой организм, в котором учатся наши дети», - констатировал Аймагамбетов.

Причиной этому, по его словам, то, что в системе лицензирования нет возрастного ценза и других необходимых критериев, а также никто не проверяет, кто именно работает в школе.

«Кроме того, до сих пор нет единой технической спецификации на уровне страны: какие требования должны предъявляться к охранным фирмам, работающим в школах. Нет стандарта по квалификации, по обучению, по необходимому оборудованию. Вся нагрузка и ответственность легла на директоров школ», - добавил депутат.

А видеонаблюдение в школах, на которые потратили огромные средства, он назвал иллюзией безопасности, поскольку нет интеграции с «умными» системами, нет распознавания лиц и онлайн-мониторинга.

В связи с этим он просит МВД срочно ужесточить лицензионные требования к охранным фирмам, особенно для объектов образования: ввести возрастной и квалификационный ценз, обязательную проверку фактического состава охраны, а также разработать и утвердить единую техническую спецификацию: кто может охранять школу, с каким уровнем подготовки и оборудованием.

Также депутат просит установить норматив по количеству охранных постов, в зависимости от численности учащихся и архитектуры здания, и обеспечить дополнительное финансирование школьной охраны.

