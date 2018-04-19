Сенат проголосовал за назначение на эту должность Анатолия Смолина
​Избран новый судья Верховного суда
Фото с сайта kzl.sud.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг во время пленарного заседания сенат согласился с предложением президента Казахстана избрать судьей Верховного суда бывшего председателя Высшего судебного совета Анатолия Смолина.

«Комитет по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам рекомендует на основании представления президента Казахстана от 6 апреля 2018 года избрать Смолина Анатолия Сергеевича на должность судьи Верховного суда Казахстана», - сказал депутат сената Рашид Тусупбеков.

Анатолий Смолин более 28 лет работал в судейской системе. Более 13 лет работал судьей Верховного суда республики. С декабря 2015 года по апрель 2018 года он являлся председателем Высшего судебного совета республики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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