​Избран новый судья Верховного суда

В четверг во время пленарного заседания сенат согласился с предложением президента Казахстана избрать судьей Верховного суда бывшего председателя Высшего судебного совета Анатолия Смолина.

«Комитет по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам рекомендует на основании представления президента Казахстана от 6 апреля 2018 года избрать Смолина Анатолия Сергеевича на должность судьи Верховного суда Казахстана», - сказал депутат сената Рашид Тусупбеков.

Анатолий Смолин более 28 лет работал в судейской системе. Более 13 лет работал судьей Верховного суда республики. С декабря 2015 года по апрель 2018 года он являлся председателем Высшего судебного совета республики.