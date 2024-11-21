Экс-глава лесного хозяйства выплатит 21,4 млрд тенге ущерба за природный пожар в Костанайской области

Бывший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Костанайской области выплатит государству 21,43 млрд тенге ущерба, который нанес лесной пожар в 2022 году. Тогда сгорело 43 га леса.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, несмотря на то что пребывание людей в лесу в период высокой пожарной опасности было запрещено, подсудимый разрешил частным бригадам производить лесозаготовку. Из-за неисправности техники 2 сентября 2022 года произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района.

В августе 2023 года приговором суда №2 города Костаная экс-руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства был осужден по ч.2 ст.371 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия). Суд тогда установил, что экс-глава лесничества распустил государственные бригады лесорубов и договорился с шестью другими лесозаготовителями, которые работали без соответствующих билетов, а деньги перечисляли на личный карт-счет экс-директора. Всего государству причинен ущерб на сумму более 4 млн тенге. Тогда суд приговорил экс-директора лесного хозяйства к 4 годам ограничения свободы.

Однако в ноябре судебная коллегия апелляционной инстанции установила, что действия экс-директора лесничества привели к масштабному пожару и переквалифицировала его действия на п.3 ч.4 ст.361 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Поскольку ответственность за действия лесозаготовителей должен нести руководитель лесничества.

Судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, вынесла новый обвинительный приговор и назначила экс-главе лесничества 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Костанайский же горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к экс-главе лесничества и его супруге о возмещении в доход государства ущерба. Суд взыскал в доход государства ущерб в 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге, в районный – 326 млн тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, 2 сентября 2022 года начался пожар на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Сгорело 43 га леса, огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек погиб. Пожар потушили только 10 сентября.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование по фактам злоупотреблений должностными полномочиями в отношении руководства Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда начался пожар. В этот же день руководитель учреждения был задержан.