Больше всего жалоб зафиксировано в отношении Банка Астаны, Qazkom, Сбербанка и ForteBank.
Регулятор назвал банки, допустившие наибольшее количество нарушений с начала года
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк подвёл итоги проверок банков второго уровня, которые он провёл в первом квартале этого года. В результате нарушений в их отношении было применено 19 санкций в виде штрафов и 44 письменных предписаний и предупреждений. Больше всего жалоб зафиксировано в отношении Банка Астаны, Qazkom, Сбербанка и ForteBank, сообщает пресс-служба регулятора.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются порядки обслуживания банковского займа, платежей и переводов денег, а также взаимодействия с Национальным Банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

«За первый квартал 2018 года среди банков, допустивших наибольшее количество нарушений, которые выявлены по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, можно выделить следующие банки: Банк Астаны, Казкоммербанк, Сбербанк России, ForteBank», - говорится в распространенном сообщении.

Наибольшее количество ограниченных мер воздействия, в том числе санкций, вынесено в отношении Банк Астаны (16 % от общего количества). При этом основными нарушениями финансового института являются «непредоставление в уполномоченный орган сведений и информации об операциях клиентов банка, подлежащих финансовому мониторингу», уточняют в Нацбанке.

Qazkom допущены нарушения по вопросам платежей и переводов денег, а также обслуживания банковского займа, что составляет 13% от принятых мер в отношении банков. Нарушения Сбербанка России - предоставление недостоверной информации в Нацбанк, нарушение срока исполнения платежного документа - составляют 10% от общего количества нарушений. Доля принятых мер в отношении ForteBank составляет 10%, при этом большая часть нарушений касаются обслуживания банковского займа.

«Наибольшее количество нарушений по вопросам взыскания денег с банковских счетов клиентов, в том числе в размере более 50% от остатка денег, находящихся на них, выявлено у Народного банка, также сообщает регулятор.

За первый квартал 2018 года общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 23 млн. тенге. С Банк Астаны взыскано 18,76 млн. тенге, с Qazaq Banki - 1,64 млн. тенге, с Нурбанк - 2,15 млн. тенге, с Сбербанк России - 495,7 тыс. тенге, с Банк ЦентрКредит - 481 тыс тенге, с Казкоммерцбанк - 8,9 тыс тенге.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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