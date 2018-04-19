Акимат Алматы планирует отремонтировать 585 дворов до конца года

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил отремионтировать 157 улиц и 585 дворов мегаполиса до конца года . По его словам, после пересмотра городского бюджета он должен стать «еще более социально-ориентированным», сообщает пресс-служба акима города.

«Начиная реконструкцию тех же улиц и проспектов, было бы неправильно закрывать глаза на сегодняшнее состояние наших алматинских дворов. С учетом послания главы государства и пяти социальных инициатив президента мы пересмотрели и уточнили бюджет города, сделав его еще более социально-ориентированным, еще более направленным на конкретные проекты и результаты. И если в прошлом году нами было благоустроено 455 дворовых площадок, то в этом году дополнительно будут отремонтированы уже 585 дворов во всех районах города», - сказал Байбек. Только в Бостандыкском районе будут модернизированы 130 дворов.

В ходе обхода улицы Гагарина главе города доложили, что до конца года в Бостандыкском районе отремонтируют 36 улиц и установят 11 дополнительных остановочных комплексов, будет обновлена арычная сеть общей протяженностью 7,4 км, запланирован капитальный ремонт 12 подземных и 7 надземных пешеходных переходов. С учетом рекомендаций жителей района будут облагорожены и благоустроены парки «Южный» и «Дружба».

Пресс-служба сообщает, что по улице Гагарина будет произведено обустройство тротуаров для пешеходов, установка арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций и незаконных пристроек на общественных пространствах, а также озеленение улицы.

В текущем году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова с их последующим благоустройством. В рамках продолжающейся алматинской реконструкции будут обновлены и модернизированы ряд ключевых проспектов и улиц города, в том числе Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева и др.