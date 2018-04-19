Фонд «КомунитиПлюс» запускает проект «В поисках лучшего образования»

В декабре 2017 года команда общественного фонда «КомунитиПлюс» отправилась в Санкт-Петербург и Москву для того, чтобы встретиться и взять 10 интервью у самых проактивных представителей образовательной сферы. Все 10 видео вскоре появятся на Vласти.

Основная социальная задача проекта – инициировать в казахстанском обществе активное обсуждение проблем современной системы образования и выработку практических способов ее качественного изменения.

Долгосрочная практическая цель проекта – изучить международный опыт, передовые методики и концепции обучения, рассказать о них всем неравнодушным к вопросам образования в Казахстане и адаптировать их к отечественным реалиям.

Среди участников проекта «В поисках лучшего образования»: Дима Зицер – основатель и директор школы «Апельсин», руководитель Института Неформального образования, популяризатор гуманистического подхода в образовании; Сергей Казарновский – заслуженный учитель России, основатель и директор школы «Класс-центр» (в 2007 году школа вошла в десятку лучших в России); Виктория Шиманская – доктор психологии, ведущий российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта; Александр Мурашов – журналист, писатель, автор проекта «Другая школа»; Лика Чекалова - разработчик программ Метаверситета (Институт Широкополосного образования), автор проектов «Образование для будущего», «Глобальная карта образовательных инноваторов»; Анна Вендик – педагог, руководитель семейного пространства «Гнездо», вдохновленного Реджио-подходом, и многие другие.

Видео будут выходить на Vласти по средам.