У Петропавловска вода уже поднялась почти на метр
В Северо-Казахстанской области ожидается резкое повышение уровня воды
Фото Казгидромета

20-21 апреля по Северо-Казахстанской области ожидается штормовой ветер, порывы ветра в пределах 23-28 м/с в юго-западном направлении, а также выпадение осадков, предупреждает Казгидромет.

«В связи с этим ожидается разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровня воды по территории Есильского, Кызылжарского районов, г. Петропавловск. Опасный уровень воды у города Петропавловска – 940 см (выход в пойму)», - говорится в распространенном сообщении.

Казгидромет сообщал, что в связи с увеличением объема притока по рекам Есил и Иманбурлык в Сергеевское водохранилище в объеме 334-621 млн кубических метров в Северо-Казахстанской области в период третьей декады апреля - первой декады мая возможны подъемы уровня и выход воды (подтопление) на пойменные участки реки Есил.

Ранее сообщалось, что пики половодья пройдены в Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областях. По данным снимков дистанционного зондирования земли и гидрометорологических станций, объем влагозапасов в этих областях существенно сократился, и по состоянию на 13 апреля площадь устойчивого снежного покрова составляет 0-7% (в основном в лощинах, оврагах, лесопосадках). Уровень воды в реках Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей понижается.

В Костанайской области дальнейшее изменение водности и повышение уровня воды на реках области будет определяться водохозяйственными режимами работы водохранилищ, расположенных на территории России, отмечал Казгидромет.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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