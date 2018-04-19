Назарбаев поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении

Глава государства поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьер-министра Армении. Он отметил, что политический опыт и профессионализм премьера «споспособствуют развитию страны», сообщает пресс-служба Акорды.

«Уверен, что Ваш политический опыт и профессионализм будут способствовать развитию и процветанию Республики Армения. Надеюсь, что сложившиеся теплые и дружественные отношения между Казахстаном и Арменией будут укрепляться на благо народов двух государств. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на этой ответственной должности, а дружественному народу Армении – мира и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме.

16 апреля в столице Армении начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля в законодательном органе республики за единственного кандидата на пост премьер-министра проголосовали 77 депутатов из 94 голосовавших. Утром 19 апреля протестующие попытались заблокировать здание правительства, что вынудило полицию задержать 20 человек. 18 апреля в полицию был доставлен 91 человек.