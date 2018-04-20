Сумма наложенного ареста превышает 2 млрд тенге
Арест наложен на деньги и имущество «АлмаТел Казахстан»
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АСЫЛХАНА НАЗИРА

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», работающее под брендом «АЛМА ТВ», сообщило о наложении ареста на его деньги и имущество на сумму порядка 2 млрд тенге, передает в четверг вечером KASE.

Акционерное общество сообщило KASE о наложении 12 апреля 2018 года ареста на его имущество.

Арест наложен на денежные средства, находящиеся и поступающие в кассу АО «АлмаТел Казахстан», движимое и недвижимое имущество, принадлежащее этой компании, а также денежные средства и другое имущество, находящееся в банках второго уровня. Сумма наложенного ареста - 2 180 388 000 тенге, говорится в сообщении.

«АлмаТел Казахстан» - телекоммуникационная компания на рынке Казахстана, предоставляющая все виды телевизионных услуг: интернет-телевидение, аналоговое, цифровое, ММДС и спутниковое, а также интернет и телефонию. Компания под брендом «АЛМА ТВ» осуществляет ретрансляцию в цифровом формате свыше 140 каналов. Была основана в 1994 году и работает в 20 городах республики.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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