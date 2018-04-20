ДВД Алматы разыскивает телефонного террориста, «заминировавшего» департамент юстиции

«В полицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании департамента юстиции. Однако данная информация не подтвердилась. Сейчас ведутся все необходимые розыскные мероприятия», - сообщила агентству руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
На данный момент, по ее слова, ведутся розыскные мероприятия по поимке телефонного террориста.
10 апреля неизвестный сообщил о заложенной бомбе в отеле RoyalTulip в Алматы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий информация также не подтвердилась. Аналогичная ситуация случилась в марте: тогда позвонивший «заминировал» дом по адресу Панфилова 75, где находится суши-бар, и в доме на пересечении улиц Суюнбая и Баянаульская. Информация не подтвердилась.
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