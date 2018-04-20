С начала весны сразу несколько объектов в городе стали мишенью телефонных террористов
ДВД Алматы разыскивает телефонного террориста, «заминировавшего» департамент юстиции
Фото Жанары Каримовой

В пятницу полиция оцепила здание департамента юстиции Алматы из-за сообщения о взрывном устройстве. Информация не подтвердилась, сообщает Казинформ со ссылкой на департамент внутренних дел города.

«В полицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании департамента юстиции. Однако данная информация не подтвердилась. Сейчас ведутся все необходимые розыскные мероприятия», - сообщила агентству руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

На данный момент, по ее слова, ведутся розыскные мероприятия по поимке телефонного террориста.

10 апреля неизвестный сообщил о заложенной бомбе в отеле RoyalTulip в Алматы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий информация также не подтвердилась. Аналогичная ситуация случилась в марте: тогда позвонивший «заминировал» дом по адресу Панфилова 75, где находится суши-бар, и в доме на пересечении улиц Суюнбая и Баянаульская. Информация не подтвердилась.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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