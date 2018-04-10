Информация о заложенной бомбе не подтвердилась
Аноним «заминировал» отель Royal Tulip в Алматы
фото жанары каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Во вторник вечером неизвестный сообщил о заложенной бомбе в отеле RoyalTulip в Алматы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий информация не подтвердилась, сообщила Vласти по телефону пресс-секретарь ДВД города Салтанат Азирбек.

«Поступила информация о якобы взрывном устройстве на данном объекте. Силами экстренных и оперативных служб города проводились меры первичного реагирования по проверке данного объекта. В 19:27 дали отбой, информация не подтвердилась. Все мероприятия по проверке закончены», - сообщила Азирбек.

Она заверила, что объект работает в штатном режиме.

«Сейчас оперативные подразделения ДВД уже приступили к проведению комплексно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию анонима», - проинформировала пресс-секретарь.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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