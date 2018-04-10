Аноним «заминировал» отель Royal Tulip в Алматы

Информация о заложенной бомбе не подтвердилась
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Во вторник вечером неизвестный сообщил о заложенной бомбе в отеле RoyalTulip в Алматы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий информация не подтвердилась, сообщила Vласти по телефону пресс-секретарь ДВД города Салтанат Азирбек.
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