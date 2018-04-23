Более 10 тысяч нарушений в ТРЦ выявил комитет по ЧС

Комитет по ЧС продолжает массовые проверки в торгово-развлекательных центрах Казахстана. На данный момент проверен 851 объект, в которых выявлено более 10 тысяч нарушений. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, по итогам этих проверок бизнес оштрафован более, чем на 16 млн тенге.

«На 20 апреля назначено 972 проверки, из них завершена 851. Выявлено более 10 тысяч нарушений. Все без исключения проверенные объекты находятся в пожароугрожающем состоянии. На объектах выявляются от 2 до 20 нарушений», - сообщил Ильин.

Самыми частыми нарушениями, по его информации, остаются закрытые запасные выходы, открытие дверей не по ходу эвакуации, устройство бутиков на путях эвакуации или под лестничными маршами, отсутствие указателей путей эвакуации, неправильный монтаж электрооборудования, не проводится ревизия электропроводов на сопротивление изоляции, противопожарного водоснабжения, нет или не хватает первичных средств пожаротушения, а также неработающая автоматическая пожарная сигнализация.

«Все виновные привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов - более 16 миллионов тенге. Руководителям объектов вручены предписания об устранении нарушений. Контрольные проверки начнутся с мая-июня», - проинформировал замминистра.

На данный момент из проверенных объектов всего на 11 не выявлено ни одного нарушения. Это торговые центры «Искорка», «Астана», «Альтаир» в Алматинской области, рынок «Хан» в Жамбылской области, два рынка в Шахтинске, развлекательный центр «Кислород» в Жезказгане, торговый дом «Делюкс» в Костанайской области, торговый дом «Изуми», рынок «ТауЖулдызы», торговый центр «Фиркан» в Южно-Казахстанской области.

В конце марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, в результате которого погибли более 60 человек, большая часть из которых дети. После этого в Казахстане начались массовые проверки ТРЦ. Всего планируется проверить 1551 объект.