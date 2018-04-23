Портал по предоставлению земельных участков для бизнеса создадут в Казахстане

В течение года в Казахстане планируют запустить единый страновой геоинформационный онлайн-сервис. В рамках этого проекта предприниматели смогут в режиме онлайн получать информацию о свободных земельных участках, аукционах и требованиях к участию в них, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев.

«Сегодня одна из наиболее проблем для наших предпринимателей – это получение или приобретение земельных участков для коммерческих целей в городах и населенных пунктах. Сегодня эта сфера непрозрачна, большой коррупционный потенциал имеется в этой сфере. И многие предприниматели сталкиваются с большими сложностями при получении или приобретении земельных участков. В этой связи мы вместе с правительством, НПП инициируем создание нового онлайн-сервиса, на котором будет размещаться информация о свободных земельных участках, которые выставляются на продажу или предоставляются в аренду в городах и населенных пунктах для коммерческих целей», - рассказал Ашимбаев.

По его словам, идея заключается в том, что на портале, который будет интегрирован с порталом e-gov, будет собрана вся информация по свободным земельным участкам и тем, которые поступят в использование в ближайшие год-два. Кроме того, на этом сервисе планируется предоставлять информацию о стандартах, предъявляемых к предпринимателям, которые планируют приобрести участки, информацию об аукционах и ценах на эти земли.

«Создание такого общенационального онлайн-сервиса, через который можно будет получать информацию, как мы надеемся, со временем, обо всех населенных пунктах, обо всех городах нашей страны, должно предоставить огромные возможности для наших предпринимателей для развития своих проектов. И мы надеемся, что этот ресурс также будет способствовать уменьшению коррупционного потенциала в сфере продажи или предоставления в аренду земельных участков», - отметил первый заместитель председателя партии.

Говоря о сроках создания портала, Ашимбаев признал, что работа по его созданию идет достаточно тяжело.

«Мы сейчас начали эту работу. Здесь очень много согласования с различными госорганами, акиматами. То есть, это не очень простая задача с точки зрения технологичности. Здесь есть очень много различных интересов. Мы надеемся, что все это преодолеем. Мы этот процесс начали, по срокам я пока не могу сказать, но в течение года мы покажем, надеюсь, результат», - выразил надежду он.