Минздрав обнаружил простой медоборудования и завышение его стоимости при покупке

Министерство здравоохранения Казахстана провело проверку и выявило простой медоборудования и завышение его стоимости при покупке, сообщил глава ведомства Елжан Биртанов.

«Министерством в целях анализа эффективности использования медицинской техники поэтапно проводилась проверка техники, закупленной с 2012 по 2016 годы. Предметом анализа стала медицинская техника стоимостью более 5 миллионов тенге. По итогам аудита были выявлены следующие нарушения: завышение стоимости закупаемого медоборудования. Простой медоборудования, отсутствие обязательного сервисного обслуживания медтехники сроком не менее трех лет, а также отсутствие сведении о заводе-изготовителе и стране происхождения. Материалы по итогам аудита переданы в Счетный комитет, далее в правоохранительные органы. В настоящее время начаты досудебные расследования. Возмещен ущерб в бюджет в размере 145 миллионов тенге», - сообщил Биртанов в ходе заседания правительства.

По его словам, внедрена обязательная экспертная оценка при закупе медтехники. «Местными исполнительными органами отремонтировано, перераспределено 40 единиц простаивающего оборудования на общую сумму 1,8 миллиардов тенге. Данный вопрос - на контроле министерства», - рассказал министр.

Он проинформировал, что «одной из мер по повышению уровня прозрачности планирования и закупа медтехники является создание национальной базы медтехники, предусмотренной госпрограммой развития здравоохранения «Денсаулык».

«Внедряется система онлайн-мониторинга эффективности использования медицинской техники. Система мониторинга показала, что на сегодняшний день медицинское оборудование используется неэффективно. Так компьютерные томографы в среднем используются на 70%, рентген-аппараты - на 13%. До конца года в рамках цифровизации медицинских организаций во всех государственных медучреждениях планируется внедрение системы мониторинга».