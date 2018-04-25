На реках региона ожидается формирование паводков
Штормовое предупреждение объявлено в Восточном Казахстане
Фото ДЧС ВКО

В четверг и пятницу связи с прогнозом дождей, на реках Восточно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, сообщает Казгидромет.

«Штормовое предупреждение СГЯ № 55. 26-28 апреля в связи с прогнозом дождей на реках Восточно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, возможны подтопления», - говорится в сообщении.

В Акмолинской области напротив паводок пошел на спад, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Как сообщает Sputnik, в Атбасаре в ночь с 13 на 14 апреля удалось удержать пик паводка. По данным Казгидромета, уровень подъема реки Жабай составил 687 сантиметров при критической отметке 650. Переливы талых вод отмечены на нескольких участках автодорог областного и районного значений.

Как сообщает пресс-служба акимата области, до 1 мая дорожными службами ремонтные работы по восстановлению участков будут завершены.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Регулятор назвал банки, допустившие наибольшее количество нарушений с начала года
Новости
Арест наложен на деньги и имущество «АлмаТел Казахстан»
Новости
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Новости
​Казахстан и Таджикистан обменяются земельными участками для строительства дипломатических представительств
Новости
Экс-руководитель ЕНПФ Ерденаев приговорен к 12 годам лишения свободы
Новости
Правительство будет создавать новый класс фермеров-животноводов