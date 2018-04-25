Штормовое предупреждение объявлено в Восточном Казахстане

В четверг и пятницу связи с прогнозом дождей, на реках Восточно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, сообщает Казгидромет.

«Штормовое предупреждение СГЯ № 55. 26-28 апреля в связи с прогнозом дождей на реках Восточно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, возможны подтопления», - говорится в сообщении.

В Акмолинской области напротив паводок пошел на спад, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Как сообщает Sputnik, в Атбасаре в ночь с 13 на 14 апреля удалось удержать пик паводка. По данным Казгидромета, уровень подъема реки Жабай составил 687 сантиметров при критической отметке 650. Переливы талых вод отмечены на нескольких участках автодорог областного и районного значений.

Как сообщает пресс-служба акимата области, до 1 мая дорожными службами ремонтные работы по восстановлению участков будут завершены.