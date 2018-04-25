Изначально в проект инвестировали 9 млн евро
УЕФА выделила 10,1 млн евро на строительство Дома футбола в Астане
Фото Жанары Каримовой

Делегат УЕФА, директор департамента национальных ассоциации УЕФА Зоран Лакович, выступая на XVII конференции Казахстанской федерации футбола, заявил, что организация выделит дополнительное финансирование в 1,1 млн евро для окончания строительных работ по футбольному комплексу в Астане, сообщает Казинформ.

«УЕФА успешно работает с КФФ уже на протяжении многих лет для реализации стратегических проектов в целях развития и продвижения футбола в Казахстане. На прошлой неделе члены УЕФА утвердили дополнительное финансирование в 1,1 млн евро для окончания строительных работ по восхитительному многофункциональному футбольному комплексу в Астане. До настоящего момента мы инвестировали более 9 млн евро только в данный проект и я надеюсь, что очень скоро в присутствии нашего президента господина Александра Чеферина мы также проведем масштабное празднование и инаугурацию новых офисов для администрации федерации футбола и профессиональной лиги, а также футбольных арен в помещениях, нового пристанища для молодежи и любителей футбола», - заявил Лакович.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина, строительство Дома футбола и полноразмерного манежа завершится в этом году. Для Дома футбола выделен земельный участок площадью около 3,5 гектаров.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Регулятор назвал банки, допустившие наибольшее количество нарушений с начала года
Новости
Арест наложен на деньги и имущество «АлмаТел Казахстан»
Новости
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Новости
​Казахстан и Таджикистан обменяются земельными участками для строительства дипломатических представительств
Новости
Экс-руководитель ЕНПФ Ерденаев приговорен к 12 годам лишения свободы
Новости
Правительство будет создавать новый класс фермеров-животноводов