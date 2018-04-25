УЕФА выделила 10,1 млн евро на строительство Дома футбола в Астане

«УЕФА успешно работает с КФФ уже на протяжении многих лет для реализации стратегических проектов в целях развития и продвижения футбола в Казахстане. На прошлой неделе члены УЕФА утвердили дополнительное финансирование в 1,1 млн евро для окончания строительных работ по восхитительному многофункциональному футбольному комплексу в Астане. До настоящего момента мы инвестировали более 9 млн евро только в данный проект и я надеюсь, что очень скоро в присутствии нашего президента господина Александра Чеферина мы также проведем масштабное празднование и инаугурацию новых офисов для администрации федерации футбола и профессиональной лиги, а также футбольных арен в помещениях, нового пристанища для молодежи и любителей футбола», - заявил Лакович.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина, строительство Дома футбола и полноразмерного манежа завершится в этом году. Для Дома футбола выделен земельный участок площадью около 3,5 гектаров.