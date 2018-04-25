В Казахстане увеличат количество образовательных грантов

В среду состоялась отчетная встреча министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева с населением. Министр рассказал о новшествах в системе образования и реализуемых проектах. Как заявил Сагадиев, база ЕНТ обновилась на 50 процентов. Также в 2018 году будет дана возможность сдать ЕНТ на английском языке.

По словам министра образования, окончательный график перехода преподавания нескольких предметов в старших школах на английском языке еще обсуждается. В прошлом году более 12 тысяч учителей прошли языковые курсы.

«Еще одна важная инициатива – это подушевое финансирование. По внедрению подушевого инвестирования опыт уже имеется в детских садах. Сегодня в Казахстане нужно строить около 15 школ каждый год, чтобы справиться с приростом населения в городах. У нас миграционный процесс на пике, поэтому без привлечения инвестиций из частного сектора не обойтись. Государство тоже будет строить школы, особенно там, куда частный сектор не пойдет», - отметил Сагадиев.

«В этом году правила сдачи ЕНТ не изменились, однако были внесены небольшие коррективы для удобства тестируемых. ЕНТ будет состоять из пяти предметов: три обязательных и два на выбор. На сегодня база тестовых заданий обновилась уже на 50 процентов. Также будет дана возможность сдать ЕНТ на английском языке. Уже сегодня записалось около 200 человек», - сказал министр.

Как рассказала заместитель директора департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества Светлана Исмагулова, только в случае отсутствия ученика на ЕНТ по уважительной причине рассматривается возможность сдачи тестирования в следующем потоке, либо при проведении комплексного тестирования.

«Для детей с особыми образовательными потребностями будет организованно предоставление индивидуального помощника, а также специалиста языка жестов. Сохраняется право абитуриента сдать ЕНТ повторно. Как показали итоги прошлого года, эта мера дала возможность дополнительно 30 тысячам молодых людей получить доступ к высшему образованию», - отметила она.

Также по данным Сагадиева, 100% детей из социально уязвимых семей обеспечены бесплатным горячим питанием, 98% школьников из отдаленной местности обеспечены подвозом. «Уже не первый год действует республиканская база данных сирот, на местах проводится работа по передаче детей, оставшихся без попечения родителей, на патронатное воспитание, для усыновления. За последний год количество таких детей уменьшилось на одну тысячу», - отметил он.

Кроме того министерство запустило проект по увеличению госзаказа на 20 тысяч грантов. Как заявил Сагадиев, соответствующее постановление принято правительством и будет опубликовано в ближайшие дни. Дополнительно выделено 11 тысяч грантов на технические специальности, 5 тысяч на другие, 3 тысячи — на магистратуру и один на докторантуру.

Также министерство образования и науки запускает проект на основе государственно-частного партнерства по строительству вузов и колледжей. К ним поступили заявки на 66 тысяч мест с наличием земли.

«Механизм финансирования выработан, то есть вуз или строительная компания, имеющая земельные участки должна подготовить проект, его утвердить, заключить договор с финансовым центром министерства, отнести в банк, получить средства, построить общежития и мы будем им возмещать их затраты в течение 8 лет, после того, как общежитие будет построено», - заключил Ерлан Сагадиев.